© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso è ufficiale. Sergio Pellissier ha deciso di lasciare il calcio giocato. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante con una conferenza stampa ( in corso di svolgimento ) a Veronello: l'attaccante, in attesa delle ultime tre partite della stagione, ha messo a segno 174 gol tra i professionisti, 112 dei quali in Serie A con la maglia del ChievoVerona. A 39 anni e 290 giorni ha messo a segno la sua ultima rete che lo fa essere il marcatore più anziano del club in Serie A.