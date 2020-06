ufficiale Roma-Mkhitaryan, accordo per la permanenza anche per il 2020-2021

L’AS Roma è lieta di annunciare di avere esteso la durata del prestito di Henrikh Mkhitaryan fino alla fine della stagione in corso e di aver raggiunto un accordo preliminare per la permanenza del calciatore anche per il 2020-21. “Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare”, ha commentato il calciatore armeno.

Mkhitaryan è arrivato alla Roma nell’estate del 2019 e finora ha collezionato 19 presenze condite da 6 reti e 4 assist.