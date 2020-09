ufficiale Roma, per la difesa arriva il 2002 sloveno Amir Feratovic

vedi letture

Tantissimi colpi per il Settore Giovanile in questo primo giorno di mercato: Amir Feratovic, difensore sloveno classe 2002 proveniente dall'NK Bravo, è passato alla Roma, come da noi peraltro anticipato diverse settimane fa. Il club giallorosso ha depositato l'accordo in Lega Serie A.