ufficiale Adana Demirspor, un ex Roma per Kluivert. Preso lo sloveno Feratovic

L'Adana Demirspor allenata da Patrick Kluivert, che ha sostituito in panchina Montella, si regala un colpo in difesa per proseguire al meglio nel suo cammino in Conference League. Arriva in Turchia il difensore sloveno Amir Feratovic (21 anni), alla Roma dal 2020 all'estate scorsa quando è stato ceduto all'Estrela Amadora. Ora lascia il Portogallo e si avventura nella Superlig: il classe 2002 ha firmato un triennale, in scadenza il 30 giugno 2026, con opzione per estendere per un'ulteriore stagione.