ufficiale Serie A, il mercato 2020/21 parte il 1 settembre. Sessione invernale dal 4 gennaio

vedi letture

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noti i termini per il tesseramento in ambito professionistico per la stagione 2020/2021, vale a dire le date del calciomercato per la prossima annata: "Il Consiglio Federale ha stabilito i termini di tesseramento per la prossima stagione sportiva: dal 1 settembre al 5 ottobre 2020; dal 4 gennaio al 31 gennaio 2021".