ufficiale Si ferma il calcio anche in Spagna! Stop (almeno) per i prossimi due turni

Si ferma il calcio in Spagna, anche in Liga e in Segunda Division: negli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità, dopo che nella giornata di ieri erano stati fermati i tornei dalla terza divisione in giù. "A seguito delle circostanze di cui siamo venuti a conoscenza stamattina, con la quarantena stabilita dal Real Madrid e i possibili casi positivi di giocatori di altri club, LaLiga considera che siano necessario passare alla fase seguente del protocollo di attuazione contro il COVID-19. Di conseguenza, d'accordo con le misure stabilite dal Decreto 664/1997 del 12 maggio, accorda la sospensione, almeno, per le prossime due giornate. Tale decisione sarà presa nuovamente in considerazione al termine della quarantena decretata dai club affetti e da altre possibili soluzioni".