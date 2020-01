UFFICIALE: Sorrentino annuncia il ritiro. L'ex Chievo lascia a 40 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino lascia ufficialmente il calcio giocato. Il portiere, attualmente svincolato, ha annunciato la sua decisione negli studi di Sky Sport. Queste le sue parole: "Da oggi do l'addio al calcio, l'ho deciso in questi giorni. Ho avuto la fortuna di giocare in Serie A fino a 40 anni. Ci sono state delle offerte in questi mesi, ma niente che mi emozionasse. Per questo faccio un passo indietro e inizio a pensare a cosa fare da grande", le dichiarazioni del classe '79. Sorrentino, tra le tante, ha vestito le maglie di Chievo, Palermo e Torino.