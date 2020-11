ufficiale Spezia, Erlic ha rinnovato il suo contratto fino al 2024

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità. Martin Erlic ha rinnovato con lo Spezia fino al 2024. Questo il comunicato del club: "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il difensore Martin Erlic alla Società bianca, ora in scadenza a giugno 2024. Il nazionale Under 21 croato, classe '98, che vanta ben 31 presenze con il Club di Via Melara e che è stato uno dei grandi protagonisti della storica promozione in Serie A della passata stagione, vestirà dunque la maglia delle Aquile per altre tre stagioni. Una storia che continua fino al 2024!".