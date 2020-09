ufficiale Torino, presi i due babies Cancello ed Aceto

Doppia acquisizione in prestito per la Primavera del Torino che esordirà in campionato lunedì prossimo contro la Lazio.

Dall'Inter arriva l'attaccante Rosario Cancello (18), già nazionale di categoria, mentre dal Cosenza ecco Giovanni Aceto (18), difensore centrale che la scorsa stagione è andato una volta in panchina con i calabresi. Contratti già depositati.