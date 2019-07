UFFICIALE: Udinese, Bochniewicz rimane al Górnik Zabrze

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una non esaltante esperienza agli Europei under 21 con la Polonia, il difensore centrale Pawel Bochniewicz (23) ha deciso di rimanere in patria e continuare a vestire la maglia del Górnik Zabrze.

Acquistato dalla Reggina nel 2012, Bochniewicz è successivamente passato all'Udinese, per poi andare in prestito al Granada ed infine al Górnik Zabrze nel gennaio 2018.

Al termine di diciotto mesi di impiego massiccio, la scelta di restare in Polonia e firmare un contratto biennale.