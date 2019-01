UFFICIALE: Udinese, preso Zeegelaar in prestito fino a giugno

Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 - il difensore olandese Marvin Zeegelaar. Nato il 12 agosto 1990, è cresciuto nell’Ajax, squadra con la quale debutta nella massima serie olandese nel 2009. Nel 2011 passa in prestito all'Excelsior, sempre in Olanda, per poi venire tesserato dall’Espanyol nella stagione successiva. Al suo attivo anche una stagione alla squadra turca dell’Elazigspor. Dal 2014 al 2017 è in Portogallo, dapprima al Rio Ave e quindi allo Sporting Lisbona da dove nell’agosto 2017 viene prelevato dal Watford FC, società nella quale ha disputato anche la passata stagione. Domani, venerdì 11 gennaio, alle ore 13, nella sala stampa della Dacia Arena, il giocatore sarà presentato alla stampa.