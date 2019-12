Ultimi posti a disposizione per Euro2020: Italia, a centrocampo giochi fatti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rivoluzione Manciniana è scoppiata all'improvviso, in una serata di metà ottobre di un anno fa. Mai avremmo immaginato di ammirare in così poco tempo una Nazionale divertente, sicura e consapevole dei propri mezzi: il girone di qualificazione a Euro 2020, chiuso a punteggio pieno, ha certificato le ambizioni del nuovo corso ed esaltato il talento di tanti elementi che ancora non erano riusciti ad esprimersi ad alti livelli in campo internazionale. L'Italia calcistica è rinata dopo il disastro della gestione Ventura grazie soprattutto alla qualità dei centrocampisti, il vero punto di forza di una squadra che prova sempre a imporre il proprio gioco. Lo fa attraverso il fraseggio, la ricerca degli spazi, la fantasia: oltre ai veterani, Jorginho e Verratti, sono cresciuti tanto anche Zaniolo, Pellegrini, Barella e Sensi, protagonisti in Serie A con le maglie di Roma e Inter.

Proprio dalla posizione dei due giallorossi dipenderanno le sorti di chi spera nella convocazione. Nel 4-3-3 di Mancini, infatti, Zaniolo dovrebbe essere la prima alternativa a Chiesa sulla corsia destra, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare una valida soluzione a centrocampo. Il CT lo vede più come mezzala, ruolo che dovrebbe essere ricoperto anche da Lorenzo Pellegrini, che nel 4-2-3-1 di Fonseca sta interpretando magistralmente i compiti del trequartista centrale. Tonali, Castrovilli, Cristante, Bonaventura e Mandragora si augurano che almeno uno dei due venga inserito come attaccante nella lista dei 23, liberando un posto nell'elenco dei centrocampisti. In ogni caso, sarà difficile scalare posizioni nelle gerarchie, perché l'impianto è ormai collaudato sembra davvero funzionare alla perfezione.