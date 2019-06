Un'altra Lazio rientra dal prestito: in 16 con l'incognita futuro

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In entrata e in uscita, il ds Tare lavora su più fronti. Oltre ai nuovi acquisti, che i tifosi aspettano con ansia, a Formello si lavora per sistemare un’altra Lazio. Ovvero quella composta dai giocatori che hanno trascorso la stagione in prestito. Tra Serie A, B ed estero, sono 16 i tesserati che torneranno in biancoceleste. Solo virtualmente, dato che molti saranno al massimo di passaggio perché non rientrano nei progetti societari. Parliamo di Vargic, Kishna, Di Gennaro, Minala, Tounkara, Oikonomidis, Spizzichino, Bezziccheri e Filippini. Adamonis, portiere 22enne, potrebbe rimanere come terzo se Guerrieri dovesse andare a fare esperienza. Lombardi, altro ragazzo molto apprezzato, ha firmato a gennaio scorso un prestito di 18 mesi al Venezia.

La lista si accorcia, rimangono i nomi di quelli che potrebbero salire con Inzaghi ad Auronzo di Cadore per essere osservati da vicino. Non significa che rimarranno nella rosa della Lazio, possibile che verranno girati di nuovo in prestito, ma avranno comunque la possibilità di farsi notare durante il ritiro. Rossi (a breve l’agente si incontrerà con la società) viene considerato un patrimonio del club e lavorerà con Immobile e compagni. Ha vissuto metà anno in panchina, poi il prestito al Venezia. La sua eventuale permanenza dipenderà anche dal mercato, ma l'obiettivo della società è farlo crescere. Saliranno da Salerno Casasola, Djavan Anderson e Andrè Anderson e anche loro potranno mettersi in mostra per cercare di convincere lo staff tecnico.

Discorso diverso per Murgia e Palombi, che quest’anno hanno ben figurato con la SPAL e con il Lecce (promozione in A). La Lazio non vorrebbe perderli, li ritiene all’altezza della categoria soprattutto in prospettiva. Il centrocampista potrebbe rimanere a Ferrara, con i biancocelesti che manterrebbero il diritto di recompra. Con il club di Mattioli c'è in ballo anche un'altra trattativa, quella per Manuel Lazzari, esterno 25enne richiesto espressamente da Inzaghi. Per far abbassare la domanda (13-15 milioni), Tare potrebbe inserire nell'operazione anche l'attaccante classe '96, molto apprezzato in Emilia.