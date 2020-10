Un'altra sorpresa a Pirlolandia: Portanova parte dal 1' col Crotone, ma non è il suo esordio in A

Mister Pirlo sorprende tutti, di nuovo. Dopo il classe '99 Gianluca Frabotta all'esordio sulla panchina della Juventus contro la Sampdoria, il 'Maestro' questa sera ha gettato infatti nella mischia già dal 1' il classe 2000 Manolo Portanova. Come nel caso del laterale, non si tratta però del debutto assoluto in Serie A da parte del giovane calciatore bianconero, che aveva già assaporato per 31 minuti il massimo campionato italiano nel ko per 2-0 della Juve contro la Sampdoria del 26 maggio 2019 con mister Allegri in panchina.

Trequartista cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Portanova è il figlio d'arte dell'ex calciatore della massima serie Daniele Portanova ed è sbarcato a Torino nel luglio 2017.