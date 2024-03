Un Castrovilli in più: il centrocampista rientra con la Fiorentina dopo oltre 8 mesi

Gaetano Castrovilli (27 anni) ha fatto ufficialmente il suo ritorno nella lista dei convocati della Fiorentina di Italiano, a distanza di oltre otto mesi dall'ultima partita da lui giocata con la squadra che ne detiene il cartellino, almeno fino a giugno, per la sfida di questa sera il Roma.

Sembrava infatti ormai tutto già apparecchiato per la sua cessione estiva al Bournemouth, per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Tutto era pronto per far entrare al suo posto Tommaso Baldanzi dell'Empoli, ma le notizie arrivate dall'Inghilterra hanno gelato tutti: il centrocampista classe 1997 non ha superato le visite mediche con le Cherries a causa di un problema al ginocchio, facendo saltare anche tutto il resto. La conseguenza è stata un'operazione di riparazione a un'insufficienza del legamento crociato anteriore in data 11 agosto 2023.

Da allora un lungo calvario per Castrovilli, rimasto fuori dalle liste nella prima parte della stagione: rieccolo, finalmente. Dopo il mercato di gennaio è stato reinserito nella lista per la Serie A (è rimasto fuori invece da quella della Conference League) e almeno in campionato potrà tornare a calcare il rettangolo verde. Intanto però ha il contratto in scadenza a giugno e nulla finora ha mai fatto pensare alla possibilità di un rinnovo. Magari, però, questo finale di stagione nel segno del rientro potrebbe cambiare qualche carta.

L'ULTIMA PARTITA DI CASTROVILLI PRIMA DELL'INFORTUNIO

Sassuolo - Fiorentina 1-3 (02/06/2023), 90 minuti