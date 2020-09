Un colpo al giorno: da Krause altre promesse, ora il Parma deve svoltare sul mercato

"Una sconfitta dura contro il Bologna ma ho fiducia in Marcello Carli e in mister Liverani. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Abbiamo altri acquisti da annunciare. Velocemente! Il Parma è qui per restare in Serie A per sempre". Con questo tweet, il nuovo patron del Parma Kyle J. Krause ha voluto rassicurare l'attuale staff tecnico e promettere che il Parma avrà presto i volti nuovi che il tecnico si aspetta. Anche da un punto di vista numerico, le partenze dei vari Caprari, Regini, Kulusevski, Barillà non sono state ancora colmate da degli arrivi che possano aiutare il tecnico, ieri costretto a giocare con un attacco superleggero visti gli infortuni dell'ultimo minuto di Inglese e Cornelius.

SEI COLPI, SEI GIORNI - Sei arrivi, quando alla fine del mercato mancano... sei giorni: è questo quanto ci si aspetta dal Parma in questa ultima settimana di trattative. Senza entrare nello specifico dei nomi, visto che non sembrano esserci vere chiusure in vista, il direttore sportivo Carli sta lavorando per due difensori, un terzino destro e un altro centrale (sarebbe il secondo, dopo Lautaro Valenti), una mezzala e due trequartisti, più una seconda punta. Al netto di eventuali cessioni di altri big, come Gervinho, che al momento non sembrano però ipotizzabili. Le idee sono chiare, i nomi usciti davvero tanti, ma la criticità più importante al momento riguarda proprio il tempo, che sta finendo. Le promesse del presidente Krause continuano ad accumularsi, specie riguardo annunci di nuovi acquisti: ora il club deve far sì che alle parole seguano anche i fatti.