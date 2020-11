Un girone non impossibile: così la Juventus può essere agli ottavi con due gare d'anticipo

La Juventus potrebbe volare agli ottavi di Champions League già al prossimo turno, con due gare d'anticipo. Per il primo posto è dura in virtù del ko in casa contro il Barcellona, situazione che ovviamente potrebbe ribaltarsi in caso di vittoria bianconera al Camp Nou. Però il 24 novembre prossimo, la Juve potrebbe essere già agli ottavi: basterà una vittoria contro il Ferencvaros e un contestuale successo o anche pareggio dei catalani a Kiev contro la Dinamo.