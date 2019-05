Un gran Torino doma una Juve frenetica: granata avanti 1-0 all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gran Torino, alla vigilia della ricorrenza più sentita dal popolo granata. Contro una Juventus che non va a basso ritmo ma è fin troppo frenetica. Il primo tempo del derby della Mole numero 198 finisce 1-0, grazie alla rete di Sasa Lukic. Il serbo sblocca la stracittadina al 17' dopo un errore davvero clamoroso di Pjanic, che gli regala un pallone solo da mandare in fondo alla rete difesa da Szczesny. Reazione più di pancia che di testa dei ragazzi di Allegri. Che non mettono paura a Sirigu e infatti rientrano negli spogliatoi in svantaggio rispetto ai colleghi guidati da Mazzarri.