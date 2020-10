Un grande mercato per il Sassuolo, un mercato da grande con doppia ciliegina finale

Primi per una notte. Una gran notte, quella tra sabato e domenica per i tifosi del Sassuolo, che per una volta si sono ritrovati a guardare tutti dall'alto in basso (poi le vittorie domenicali di Atalanta e Milan hanno portato il Sassuolo al secondo posto). Un successo che parte da lontano. Le basi sono state gettate più di 2 anni fa. Mister De Zerbi in due anni ha praticamente rivoluzionato la rosa, modellandola a sua immagine e somiglianza, mentre in questa strana stagione il club ha lavorato sulle conferme, resistendo alle tante offerte pervenute. Il Sassuolo prova a emulare l'Atalanta seguendo però la sua filosofia, quella voluta dal patron Squinzi (a un anno dalla sua scomparsa il Sassuolo è stato primo per una notte in A, primo in A femminile, poi scavalcato dalla Juve, e primo in Primavera).

Primo colpo di mercato: la conferma di De Zerbi. Giusto ripartire dal tecnico bresciano dopo i due anni di lavoro che hanno portato un undicesimo posto prima e un ottavo posto poi. L'anno scorso, dietro le big, c'era il Sassuolo. Purtroppo per i neroverdi nessuna big ha steccato ma il Sassuolo ci riproverà quest'anno. Dietro alle big c'è di nuovo il Sassuolo, almeno sulla carta. I neroverdi hanno puntellato la rosa ingaggiando Kaan Ayhan, difensore centrale classe '94 nel giro della nazionale turca. La scommessa per l'attacco è Nico Schiappacasse. Un rischio però calcolato: il giocatore ha fatto sfracelli in Sud America ma non in Europa, poche presenze con l'Atletico, solo 4 con il Parma. Il Sassuolo però lo ha ingaggiato a titolo definitivo per circa 1,5 milioni di euro e un contratto di un anno con opzione. Insomma, il gioco può valere la candela. Il terzo colpo è stato quello di Filippo Romagna. Il difensore è infortunato ma è tornato in neroverde per 4 milioni, nello scambio che ha portato Tripaldelli al Cagliari.

L'ultimo colpo al fotofinish con l'arrivo di Maxime Lopez, centrocampista classe 1997 del Marsiglia in prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato alle presenze del giocatore. Si dice un gran bene di Lopez. Tre colpi in terra straniera e uno in terra nostrana. Ma soprattutto la conferma dei big. Manuel Locatelli, Jeremie Boga (7 punti nelle prime tre giornate senza di lui, ultima ciliegina del mercato, è guarito dal Covid e sarà nuovamente a disposizione), Ciccio Caputo e Domenico Berardi fanno ancora parte della rosa del Sassuolo nell'anno del centenario. Un grande sforzo del club (peccato per le cessioni di Rogerio al Newcastle o Marlon al Fulham per 15 milioni, grandi operazioni a livello finanziario) per sognare in grande. Parafrasando la pubblicità del pennello cinghiale: un grande mercato per il Sassuolo, un mercato da grande.