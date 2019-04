Un ko che complica le cose. Ma il calendario regala speranze all'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli-SPAL 2-4 (22' Caputo, 28' Petagna, 44' Floccari, 48' Traore, 61' Petagna, 89' Antenucci)

Una sconfitta che complica terribilmente le cose, per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Il 2-4 casalingo contro la SPAL infatti oltre che far prendere il volo alla squadra di Semplici, fino ad oggi diretta concorrente degli azzurri, lascia la squadra al terzultimo posto in classifica a 4 punti di distanza dall'Udinese quartultima.

E dire che l'atteggiamento dell'Empoli, a inizio gara, era sembrato quello giusto per puntare ad un successo che avrebbe rimescolato in maniera importante le carte salvezza. Gli errori individuali e soprattutto l'inesperienza della difesa hanno però portato ad altre e più nefaste conclusioni, con la strada per la permanenza in Serie A che ora si fa incredibilmente in salita. Anche se un barlume di speranza in più può darlo il calendario delle ultime 5 partite. La prossima sfida sarà assolutamente decisiva, visto che l'Empoli sarà ospite del Bologna (ora a +5 dagli azzurri). Quindi Fiorentina (che a quel punto non avrà più obiettivi raggiungibili in campionato), Sampdoria e Torino (anche loro alla 36^ e 37^ giornata potrebbero aver abbassato la guardia) e Inter in trasferta all'ultima giornata (che verosimilmente sarà già certa del posto in Champions). Per ricapitolare, quindi, una gara contro una diretta concorrente e 4 contro squadre che potrebbero essere già sazie e senza ulteriori ambizioni di classifica. Almeno sulla carta.

Le ultime 5 gare dell'Empoli:

Bologna-Empoli

Empoli-Fiorentina

Sampdoria-Empoli

Empoli-Torino

Inter-Empoli