Un Liverpool da applausi avanti al 45' contro l'Atletico: ad Anfield è 1-0

Liverpool avanti al 45' col la firma di Wijnaldum allo scadere di prima frazione. Un primo tempo coi fiocchi. Tredici secondi e Diego Costa sfiora il gol, lanciato in profondità da Correa. L'antipasto di Liverpool-Atletico Madrid, in un Anfield paradossalmente tutto esaurito, racconta subito che non sarà una partita come tutte le altre. I Colchoneros partono da subito come se fossero gli ultimi cinque minuti della partita: linea più bassa di quanto lo spettacolo possa accettare, contropiede dietro la trincea e via. I Reds sono uno schiacciasassi, il ritmo è tambureggiante, la palla sempre nei venticinque dell'Atletico. Al quattordicesimo paratona di Oblak, però tre minuti dopo le torri di Simeone salgono su un angolo e Felipe dà l'impressione del gol. Salah e Mané sono ispirati, i terzini spingono e in campo c'è Wijnaldum che è uomo da gare pesanti. Anfield applaude e applaude ancora. Al 35', è ancora San Jan a salvare gli ospiti su cross di Alexander-Arnold, sfiorato da un soffio di Firmino. Poi, proprio l'olandese, l'uomo delle gare pesanti. Cross dalla destra di Oxlade-Chamberlain, la difesa dell'Atletico si dimentica di Wijnaldum che di testa incorna e trafigge Oblak. 1-0 al 45', tutto come all'inizio della corsa.