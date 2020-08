Un Nasri per la Lazio. Non Samir ma Kais, il cugino dell'ex Arsenal. L'annuncio su Instagram

La Lazio ha chiuso un colpo in prospettiva. Kais Nasri, cugino di Samir, ha infatti firmato per il club biancoceleste e ad annunciarlo è stato il diretto interessato attraverso il proprio profilo Instagram: "Sono orgoglioso e molto felice di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la Lazio. Oggi è il culmine di tante fatiche, sacrifici ma soprattutto frutto di duro lavoro e tenacia. Mille grazie alla mia famiglia per il loro sostegno incondizionato, così come ai miei amici e parenti senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Ma anche a tutti i club che mi hanno permesso di crescere al loro fianco e più in particolare al mio club preferito l'FC Septemes. Ringrazio anche la Lazio per l'opportunità offerta. La parte più difficile deve ancora venire. Si apre una nuova pagina, con una nuova storia da scrivere".