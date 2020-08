Un plurititolato nella Roma made-in-USA: Pedro vuole vincere anche nella Capitale

Osservando il palmares di Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, per tutti più semplicemente Pedro, si viene assaliti da un senso d'imbarazzo. Perché il suo nome, ed il suo volto, non sono mai stati accostati a quelli di un campione, di una leggenda del gioco, come forse dovrebbe essere invece per chi è stato capace in tredici anni di professionismo di portarsi a casa la bellezza di 26 trofei tra club e nazionale spagnola, con punte altissime come quella del Mondiale 2010, o anche dell'Europeo 2012, senza dimenticarsi delle tre Champions League, tutte con il Barcellona, o dell'Europa League portata a casa più di recente con il Chelsea di Sarri. Qualità, esperienza e abitudine a vincere, anzi stra-vincere: queste le doti che hanno convinto la Roma, agli albori del nuovo corso made-in-USA, a puntare con decisione su un profilo tanto forte quanto utile per innestare un certo tipo di pensieri e di mentalità anche in quelli che saranno i suoi nuovi compagni. Nonostante l'anagrafe racconti che avrà 34 anni al termine della prossima stagione, Pedro rischia di essere l'acquisto decisivo per i giallorossi e per la volontà di tornare a vincere qualche titolo, uno degli elementi di maggior peso nella valutazione ex-post della presidenza Pallotta, che ha fatto dell'incapacità di vincere il suo grande Tallone d'Achille.