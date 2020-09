Un primo tempo di spettacolo a Budapest: Bayern e Siviglia 1-1 al 45' in Supercoppa

vedi letture

Bayern Monaco-Siviglia 1-1 al 45'

Un primo tempo di rara bellezza quello ungherese, dove sugli spalti c'è la ricerca di una nuova normalità, con un terzo degli spettatori seduti e festanti, cantanti, voci nel deserto. Un'oasi di speranza, mentre sul campo si consumano quarantacinque minuti di spettacolo, un pugno a un pugno, tra Bayern Monaco e Siviglia, fresche vincitrici di Champions League ed Europa League. Il galeone andaluso aveva affondato la corazzatina Inter, in finale. Comandante Banega ha lasciato i gradi al nuovo Rakitic ed è stato l'ex, che è rientrato lì dove hanno iniziato a battere forte cuore e talento, a dare subito un impatto forte sulla partita. Tredici minuti, cross dalla destra, sponda di De Jong che fuor di confine diventa più grande e grosso tanto da spostare pure Sule, inserimento del croato e rigore. Alaba protesta ma si prende pure il giallo, Ocampos agguanta il pallone il momentaneo vantaggio, spiazzando Neuer.

Colpo da biliardo Il Bayern Monaco reagisce, la gara è una rincorsa a tutto campo. Pressing alto, recupero palla e la ricerca insistita degli spazi. Lopetegui e Fink hanno studiato i dirimpettai, sicché la gara è bella e scivola via. I bavaresi reagiscono, serve un gran Koundé per dir di no a Muller e al trentesimo Bono lo è davvero quando ipnotizza nell'uno contro uno Lewandowski dopo una galoppata. Poi il polacco al trentaquattresimo fa una sponda da giocatore di snooker: la parabola di Muller è l'opera di un artista di Schwabing, il quartiere degli artisti di Monaco. Lewandowski tocca dietro, Goretzka è puntuale come un treno tedesco e fa uno a uno. Che spettacolo, in Ungheria.