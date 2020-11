Un punto a testa dopo 90 minuti senza emozioni. Torino-Crotone termina 0-0

Si è da poco conclusa la sfida fra Torino e Crotone. 0-0 il punteggio finale, al termine di una gara avara di emozioni.

Le scelte iniziali - Nessuna novità di formazione per Stroppa rispetto alle previsioni della vigilia con Marrone che vince il ballottaggio con l'ex Djidji al centro della difesa, Giampaolo invece si affida al tandem d'attacco formato da Verdi e Belotti.

Buon avvio degli ospiti - La squadra di Stroppa parte decisamente bene ed occupa subito la metà campo avversaria. Il Toro si difende con ordine e senza soffrire, tuttavia la squadra di Giampaolo non riesce quasi mai a ripartire se non grazie alle sporadiche giocate dei singoli.

Si lotta a centrocampo, ma le occasioni latitano - Il primo tempo si gioca quasi esclusivamente in mezzo al campo. Tanti contrasti e tanti falli che spezzano il ritmo del gioco. Di occasioni da gol, neanche l'ombra.

Lampo di Messias, Sirigu risponde - Anche nella ripresa la musica non cambia, per trovare un'emozione bisogna aspettare il minuto numero 75. Lampo di Messias, in ombra per tutta la partita, che lascia partire una violenta conclusione. Sirigu con i pugni manda in angolo. Sul corner ancora Messias pericoloso, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

Il palo salva il Crotone - L'occasione più grande per il Torino arriva al minuto numero 83. Il cross di Gojak viene deviato, il pallone prende una strana traiettoria e super Cordaz. La palla però sbatte sul palo interno ed esce fuori, favorendo così il recupero di Magallan.

Rosso per Luperto, Crotone in 10 nei minuti finali - La squadra di Stroppa è costretta a difendere il risultato in 10 uomini. Luperto, già ammonito, prende un secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Bonazzoli sfiora il colpo da tre punti - In pieno recupero il Torino ha una grande occasione per portare a casa i tre punti. Bonazzoli prova la conclusione di precisione, ma il solito Magallan ci mette una pezza e manda il pallone sul fondo. È l'ultima occasione della gara, che termina così 0-0. Con questo risultato il Torino conquista il primo punto fra le mura amiche, mentre il Crotone trova il suo primo punto in trasferta.