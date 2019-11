© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Torino-Inter 0-3 (12' Lautaro, 32' De Vrij, 55' Lukaku)

Un dato che fa decisamente riflettere sull’impatto di Romelu Lukaku con la realtà Inter. Il centravanti belga ex Manchester United ha segnato e portato (tanti) punti alla causa nerazzurra in queste prime 13 giornate di Serie A. Il tutto grazie ai 10 gol segnati fin qui, numero che secondo i dati Opta mette il belga nell’Olimpo dei bomber nerazzurri. Perché i 10 gol di Lukaku, un debuttante per il nostro campionato, riprendono un record che per la maglia nerazzurra apparteneva addirittura a Stefano Nyers. L’attaccante ungherese riuscì a segnare con la stessa regolarità di Lukaku, nel primo anno in nerazzurro, nel ’48-’49, ovvero oltre 70 anni fa. Una testimonianza ulteriore di quanto Conte e l’Inter tutta abbiano fatto bene a puntare con forza e senza esitazione sul centravanti ex Red Devils. Un investimento per qualcuno sicuro, per altri rischioso. Ma che oggi, dopo solo 13 giornate, sta decisamente portando i frutti sperati.