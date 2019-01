Un rinnovo quasi dovuto. La Roma programma il futuro con Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Visto il rendimento, forse sarà il suo il primo rinnovo che affronteremo". Parole firmare Monchi, direttore sportivo della Roma. Oggetto della discussione è quel Nicolò Zaniolo che tanto bene sta facendo in questa sua prima stagione giallorossa e più in generale fra i professionisti.

Arrivato in estate all'interno dell'operazione Nainggolan-Inter, l'ex Entella fu valutato 4,5 milioni di euro. Cifra che, per qualcuno, ai tempi sembrava esagerata. Ma che a quanto pare rispettava in pieno le potenzialità del ragazzo. Che una volta arrivato a Trigoria aveva firmato un contratto 'da Primavera', di poco inferiore ai 300mila euro annui fino al 2023.

La crescita sul campo e la presenza oramai quasi fissa fra i titolari hanno imposto delle valutazioni alla dirigenza giallorossa che fra poche settimane, una volta chiuso il mercato, si siederà al tavolo col suo entourage per prolungare di un anno (fino al 2024) e soprattutto adeguare lo stipendio. Che, secondo indiscrezioni, arriverà a circa un milione di base a salire più bonus. Un riconoscimento importante, che sottolinea una volta di più l'importanza che la società dà al giocatore. Probabilmente la firma arriverà senza troppi problemi, anche se la questione clausola lascia aperti alcuni interrogativi. Sull'entità (si parla di una cifra 10 volte superiore al suo valore iniziale, fra i 40 ed i 50 milioni di euro), certo, ma pure sulla reale utilità della stessa.