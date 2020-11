Un selfie ed è subito... Mercato? Calhanoglu a Torino con Demiral

Una immagine che di certo non farà piacere ai tifosi del Milan, che hanno imparato ad amarlo grazie ad un 2020 esplosivo: nei giorni in cui impazzano i rumors sul futuro di Hakan Calhanoglu, c'è una curiosità da sottolineare. Che al momento è solo questo: il turco ha passato il giorno dopo il successo di Napoli in compagnia del connazionale e amico Merih Demiral... a Torino. Scelta destinata a far discutere viste le voci di un forte interessamento della Juventus per l'ex Bayer Leverkusen.