Un Tonali in più nel motore e il nuovo vice di Gigio. Cosa ha fatto il Milan questa settimana

Il Milan, dopo i colpi Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic, questa settimana ha messo a segno altri due acquisti di spessore. Il centrocampista, ovvero Sandro Tonali, e il vice Donnarumma, cioè Ciprian Tatarusanu. Il tutto mentre proseguono le trattative per sfoltire la rosa e per trovare un altro centrocampista da regalare a Pioli.

Tonali è il nuovo numero 8 rossonero - Dopo l'inserimento ed il sorpasso all'Inter, il Milan nei giorni scorsi ha chiuso il colpaccio Sandro Tonali. Al Brescia vanno 10 milioni, ne andranno 15 per il riscatto e ne potrebbero andare altri 10 in bonus futuri. Il centrocampista classe 2000, dopo esser sbarcato a Milano, ha svolto le visite mediche, ottenuto l'idoneità sportiva e firmato il nuovo quinquennale coi rossoneri. E come numero di maglia ha scelto l'8, quello del suo idolo Gattuso.

Donnarumma ha le spalle coperte. André Silva saluta - Nelle ultime ore, un po' a sorpresa, il Milan ha chiuso per l'arrivo di Ciprian Tatarusanu, portiere ex Fiorentina che sarà il nuovo numero 12. Contestualmente, il club rossonero ha portato avanti anche le trattative con l'Eintracht: André Silva è ufficialmente del club tedesco, mentre il riscatto di Ante Rebic è ad un passo ma non ancora certificato dai comunicati ufficiali.