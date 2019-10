Una sparata al giorno. Ibrahimovic, tanto rumore per nulla?

Tutto ruota attorno a Zlatan Ibrahimovic. Tutto ruota attorno alle sue dichiarazioni e alla possibilità di ingaggiare il centravanti classe '81 a parametro zero uno dei bomber più importanti degli ultimi 20 anni. Chi vuole Ibra? Chi può permettersi Ibra? Ma soprattutto, sicuri che lascerà Los Angeles?

Quanto ha guadagnato nelle ultime due stagioni - Zlatan Ibrahimovic è reduce da due stagioni a Los Angeles scivolate tra ottimi numeri individuali e risultati di squadra poco significativi. Ha incassato circa 6.5 milioni di euro netti a stagione, ma soprattutto s'è aperto a un mercato che - contratto della Nike a parte - gli ha garantito 12 milioni di euro solo da sponsor e pubblicità. Cifre possibili solo negli States, la patria della pubblicità.

Quanto ha chiesto ai Los Angeles Galaxy - Zlatan Ibrahimovic non ha chiuso la porta a una sua permanenza a Los Angeles, ma ha chiesto ai Galaxy un ulteriore sforzo per trattenerlo: tradotto in soldoni, ha chiesto un ingaggio più alto. La risposta fino a questo momento è stata piuttosto fredda ed ecco che Zlatan ha iniziato a parlare a più riprese di un suo ritorno in Europa. Ma la porta non è chiusa e mentre l'attaccante svedese snocciola tutte le sue possibili nuove destinazioni i contatti per parlare del rinnovo del contratto vanno avanti.

Le alternative - E' chiaro che, in questa fase, la possibilità di rivedere Zlatan in Europa è ipotesi concreta. Un ultimo tuffo nel calcio che conta prima di dedicarsi ad altro. C'è il Napoli, il Bologna, c'è stato un sondaggio della Roma. Ci sono insomma tante possibilità, in Italia e non solo visto che ieri - tramite 'Instagram - ha parlato anche di un suo possibile ritorno in Spagna. Ma un ritorno nel vecchio Continente vorrebbe dire innanzitutto prendere in considerazione cifre più basse rispetto a quelle che, ancora oggi, può garantirgli la MLS.