Una presenza con Sarri e ora la scommessa di Pirlo: chi è Frabotta, titolare nella Juve

La sorpresa è di quelle clamorose: Gianluca Frabotta, classe '99 di Roma, è titolare nella prima formazione della storia di Andrea Pirlo. Arrivato nell'estate del 2019 dal Bologna, dove è cresciuto nel settore giovanile, è Nazionale Under 20. Ha già una presenza in carriera con la Juventus, nell'ultima dello scorso campionato con Maurizio Sarri in panchina nel ko contro la Roma. Parte della Juve Under 23, l'infortunio di Alex Sandro e l'addio prossimo di Luca Pellegrini (Genoa avanti), hanno bloccato l'addio del giocatore che era stato chiesto in B dal Brescia.