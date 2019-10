Una squadra in campo a Ferrara, ma SPAL avanti di misura sul Parma

© foto di Federico Gaetano

Si è giocato ad una sola porta il primo tempo di SPAL-Parma, derby emiliano che ha aperto la settima giornata di Serie A: estensi meritatamente in vantaggio, ma solo di un gol, piuttosto anomalo visto l'andamento della prima frazione. La squadra di Semplici entra in campo cattivissima e colleziona occasioni su occasioni, mentre il Parma difende basso e non accenna neanche al contropiede. D'Aversa entra negli spogliatoi furioso e deve ringraziare Sepe se la prima frazione termina con un solo gol di differenza.

Pressing altissimo degli estensi in avvio, che frutta alla formazione di Semplici un paio di conclusioni, poco pericolose, e due corner nel giro di appena quattro minuti. Grande protagonista è il giovane Strefezza, autore di ben quattro conclusioni verso la porta avversaria, di crescente pericolosità minuto dopo minuto. E proprio da l'ennesimo tiro dell'esterno brasiliano, arriva il gol del vantaggio estense: sempre solissimo, il laterale conclude violentemente al centro dove Gagliolo si perde Petagna, lesto a mettere il piattone ed insaccare alle spalle dell'incolpevole Sepe. Il vantaggio non appaga però i padroni di casa, che cercano il bis due volte con Kurtic e Floccari, le cui conclusioni sono però entrambe fuori misura. Serve invece un vero e proprio miracolo di Sepe per evitare il tracollo nel finale di primo tempo, quando Missiroli pesca il jolly da lontano, trovando però la respinta del portiere crociato.