Under 21, il calendario dell'Europeo: si gioca in Italia e San Marino

Questo il calendario valido per l'Europeo Under 21 di Italia e San Marino in programma tra il 16 giugno prossimo e il 30. L'Italia di Di Biagio esordirà alle 20.45 di domenica 16 al Dall'Ara di Bologna contro la Spagna, mentre la seconda sfida si giocherà, sempre a Bologna, contro la Polonia mercoledì 19 giugno. Gara finale del girone contro il Belgio, sabato 22, sempre alle 20.45.

Passando al Gruppo B, la prima sfida tra Serbia e Austria verrà giocata a Trieste, mentre a Udine si disputerà Germania-Danimarca. I tedeschi sfideranno la Serbia nel turno successivo e chiuderanno il girone contro l'Austria.

Nel Gruppo C, l'ultimo a giocare, subito grande sfida tra Inghilterra e Francia alle 20.45, in programma a Cesena, mentre a San Marino si disputerà la sfida tra Romania e Croazia. Venerdì toccherà a Francia-Croazia, mentre la sfida finale tra Croazia e Inghilterra verrà disputata in serata nella cornice di San Marino.

Semifinali fissate per giovedì 27, la finalissima sarà invece il 30 giugno.

GRUPPO A

Domenica 16 giugno

18.00 Polonia-Belgio

20.45 Italia-Spagna

Mercoledì 19 giugno

18.00 Spagna-Belgio

20.45 Italia-Polonia

Sabato 22 giugno

20.45 Spagna-Polonia

20.45 Italia-Belgio

GRUPPO B

Lunedì 17 giugno

18.00 Serbia-Austria

20.45 Germania-Danimarca

Giovedì 20 giugno

18.00 Danimarca-Austria

20.45 Germania-Serbia

Domenica 23 giugno

20.45 Danimarca-Serbia

20.45 Austria-Germania

GRUPPO C

Mercoledì 18 giugno

18.00 Romania-Croazia

20.45 Inghilterra-Francia

Venerdì 21 giugno

18.00 Inghilterra-Romania

20.45 Francia-Croazia