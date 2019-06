Under 21, il calendario dell'Europeo: si gioca in Italia e San Marino

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il calendario valido per l'Europeo Under 21 di Italia e San Marino in programma tra il 16 giugno prossimo e il 30. Semifinali fissate per giovedì 27, la finalissima sarà invece il 30 giugno.

GRUPPO A

Domenica 16 giugno

18.00 Polonia-Belgio 3-2

20.45 Italia-Spagna 3-1

Mercoledì 19 giugno

18.00 Spagna-Belgio 2-1

20.45 Italia-Polonia 0-1

Sabato 22 giugno

20.45 Spagna-Polonia 5-0

20.45 Italia-Belgio 3-1

GRUPPO B

Lunedì 17 giugno

18.00 Serbia-Austria 0-2

20.45 Germania-Danimarca 3-1

Giovedì 20 giugno

18.00 Danimarca-Austria 3-1

20.45 Germania-Serbia 6-1

Domenica 23 giugno

20.45 Danimarca-Serbia

20.45 Austria-Germania

GRUPPO C

Mercoledì 18 giugno

18.00 Romania-Croazia 4-1

20.45 Inghilterra-Francia 1-2

Venerdì 21 giugno

18.00 Inghilterra-Romania 2-4

20.45 Francia-Croazia 1-0