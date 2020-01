Under, Kalinic e Bruno Peres: a Roma parte l’operazione rilancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sempre lasciare la strada vecchia per quella nuova può rappresentare la scelta migliore. Lo staranno pensando in questi giorni a Trigoria. Meglio l’usato di casa propria, piuttosto che tornare sul mercato con l’incertezza di acquistare giocatori che difficilmente poi accrescerebbero il valore della rosa. E’ il caso allora di Under, Fazio, Kalinic e Bruno Peres. Per motivi diversi, ma tutti e quattro hanno avuto un 2019 da dimenticare. Fonseca punterà ancora su di loro, provando nell’ennesima operazione rilancio che in questa stagione ha già rinvigorito calciatori come Dzeko, Smalling, Pastore (solo parzialmente) e Kolarov su tutti.

GERARCHIE - Di Under ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa e nonostante le voci di mercato, il tecnico portoghese conta di tenere in blocco la squadra attuale. Non lo dice esplicitamente, ma si capisce la delusione per il turco dalle parole utilizzate. “Deve lavorare perché Zaniolo è in un buon momento e dovrà sfruttare le occasioni che avrà” ha ribadito l’ex Shakhtar su quello che a inizio anno sembrava uno dei titolari inamovibili. L’avvio di stagione era stato anche confortante con il gol all’esordio, ma poi l’infortunio e un rendimento non adeguato nelle chance concessegli da Fonseca lo hanno portato a perdere il titolo di prima scelta. Lo stesso, ma senza infortunio, è successo a Federico Fazio. Smalling e Mancini gli hanno piano piano sfilato la maglia da titolare e anche l’argentino le volte che è stato chiamato in causa non ha mostrato il giusto atteggiamento, confermando le scelte di Fonseca. Il 2020 dovrà essere dunque l’anno del riscatto anche se poi a fine stagione le strade di Fazio e Under potrebbero prendere una via diversa da quella che porta a Roma.

GREGARI - Altre due chance importanti, invece, il club giallorosso le sta concedendo a Kalinic e Bruno Peres. Prima Petrachi e poi il tecnico hanno riposto fiducia in questi due calciatori, ma a una condizione per il brasiliano. “Se sbaglia va a casa” ha detto ieri il diesse. Più positivo Fonseca sul centravanti croato: “Si sta allenando bene e sono certo che tornerà utile in questa seconda parte della stagione”. Per l’ex Atletico Madrid non è certo impossibile fare meglio del 2019 visto il magro bottino raccolto (1 gol nell’anno solare). A Bruno Peres, invece, servirà più tempo per essere a disposizione perché fisicamente non sta bene e deve conoscere le idee del mister. I prestiti al San Paolo e al Recife si sono rivelati fallimentari, ma Petrachi, memore del giocatore conosciuto a Torino, è pronto a dargli un’ultima possibilità. Un rischio calcolato che se dovesse andar bene consegnerebbe alla Roma due alternative in più fino a fine anno. Insomma, sono treni che passano una volta e sui quali bisogna salire in corsa, senza però scendere alla prima fermata.