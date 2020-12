Undici ammonizioni, ben otto per l'Inter e un gol delicato annullato: Makkelie promosso

vedi letture

Danny Makkelie, arbitro dell'ultima finale di Europa League, promosso per una gara difficile e ricca di cartellini. FcInterNews dà 6 al fischietto della gara tra Inter e Borussia Monchengladbach. "Lascia correre tanto, anche contatti che andrebbero sanzionati. E sorprende che alla fine il bilancio reciti ben 11 ammonizioni, di cui 8 per i nerazzurri. Alcune per proteste, su cui si poteva sorvolare. Alla fine porta a casa la pagnotta, in un match che con il trascorrere dei minuti diventa terribilmente nervoso. Annulla il 3-3 dopo aver visto le immagini: fa bene".