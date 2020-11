USA, le maglie più vendute. Messi strapazza CR7, Pulisic 2°. Bonucci vince in South Dakota

Qual è il calciatore preferito negli Stati Uniti? La risposta arriva da soccer.com, tra i principali store dedicati al mondo del calcio negli USA, che ha stilato una classifica basandosi sulle maglie più vendute in questa stagione sportiva oltre oceano. Lionel Messi batte Cristiano Ronaldo, ma il portoghese è addirittura soltanto terzo, perché tra i due s’inserisce Christian Pulisic, idolo di casa. Considerando l'intero territorio federale, la maglia più venduta è infatti quella dell'argentino del Barça, seguito dallo statunitense del Chelsea (primo come Messi in 19 stati) e poi CR7. Chiudono la top 5 assoluta Mbappé (che però non è primo in alcuno Stato federato) e Rashford (trascinato dall'insospettabile passione dell'Alaska nei suoi confronti).

Nei singoli Stati c’è spazio anche per Leonardo Bonucci. Sorprende infatti la predilezione degli abitanti del Dakota del Sud per il difensore bianconero (nel Nord curiosamente vince Bruno Fernandes). Così come quella dell’Oregon per Sadio Mané. Attenzione infine al Vermont: potreste trovare degli abitanti locali con la casacca di Dele Alli.

Le magliette più vendute negli Stati Usa. La Top 5

1. Lionel Messi

2. Christian Pulisic

3. Cristiano Ronaldo

4. Kylian Mbappé

5. Marcus Rashford

Le magliette più vendute negli Stati USA. I singoli Stati

Lionel Messi - Primo in 19 Stati

Christian Pulisic - 19

Cristiano Ronaldo - 6

Bonucci - 1 (South Dakota)

Mané - 1 (Oregon)

Bruno Fernandes - 1 (North Dakota)

Dele Alli - 1 (Vermont)

Rashford - 1 (Alaska)

Martial - 1 (Hawaii)