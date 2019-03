Uva: "Dal 2024 nuovo calendario internazionale. Ma non è la Superlega"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vice-presidente della UEFA, ha così parlato a Radio 24 a proposito della possibilità di vedere la creazione di una Superlega dal 2024, e più in generale dei piani che circolano nei corridoi delle massime istituzioni nel calcio: "FIFA e UEFA stanno lavorando bene insieme. Dal 2024 in avanti ci sarà un nuovo calendario internazionale. Si sta ragionando di vari aspetti e questo porterà ad una formulazione delle competizioni europee che sarà sempre più vicina al calcio del domani. La Superlega? Aleksander Ceferin lo ha detto, non ci sarà una Superlega e nemmeno i club la vogliono, ricordiamo che l'idea contempla anche i club medi. Si stanno studiando delle formule dove la competitività deve essere aumentata. Non sono solo i soldi delle coppe europee che fanno aumentare la competitività dei club, dipende anche da loro".