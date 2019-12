© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport. Queste le sue parole a cominciare dall'idea della Superlega: "Da anni c'è questa idea ma non credo sia possibile, visto che ci sono barriere regolamentari che non permettono che si possa andare avanti. I giocatori tesserati per alcune federazioni difficilmente potrebbero passare da una Lega all'altra. Questa cosa non potrà andare avanti. Il processo che sta facendo la UEFA è totalmente diverso, abbiamo introdotto la terza Coppa europea".

Qual è il motivo per cui ogni tanto emerge la voglia di tornei chiusi senza retrocessioni?

"Secondo me il primo motore di queste idee è il denaro. Secondo me viene ridotto tutto sulla suddivisione di maggiori risorse ma i campionati europei non possono diventare come quelli americani".

Che cosa rischia il Milan a fine stagione se dovesse qualificarsi per l'Europa?

"Il FFP è stato introdotto per riequilibrare il sistema economico finanziario. I risultati sono eccezionali ma si deve prestare attenzione. Guardiamo per esempio Roma e Inter. Sono state penalizzate ma adesso sono di nuovo a posto".