Valencia, Gaya: "Poco concreti e disattenti. Al ritorno possiamo vincere 3-0"

José Luis Gayà, terzino del Valencia, ha commentato la dura sconfitta subita a San Siro contro l'Atalanta, mostrandosi però spavaldo in vista del ritorno: "È stata una notte difficile, non credo che si sia vista una squadra priva di spirito. Abbiamo subito un passivo ingiusto, siamo convinti di ribaltare. Abbiamo concesso troppo, dobbiamo migliorare. Ma abbiamo creato anche tante occasioni e non siamo stati concreti. Se saremo attenti in difesa, possiamo vincere 3-0 al Mestalla".