Valencia, nessuna offerta per Florenzi e Cancelo. E Garay rinnova

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ezequiel Garay è pronto a prolungare il suo accordo con il Valencia, in scadenza a giugno. Fonti del club, riporta Marca, affermano che sarebbe già pronto un nuovo contratto per il difensore argentino: mancherebbero dunque solo le firme. La società fa sapere inoltre che non ci sono trattative in corso per Florenzi o Cancelo, perché non sono arrivate offerte per il terzino Correia.