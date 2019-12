Valverde al Barça: "Vidal non si tocca". Si complicano i piani dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ernesto Valverde ad Arturo Vidal non vuole proprio rinunciare e lo ha ribadito con fermezza al Barcellona, appoggiato dal direttore sportivo Eric Abidal. Il tecnico - sottolinea oggi il Corriere dello Sport - ha fatto sapere ai massimi dirigenti del club che non gli importa nulla della questione premi non corrisposti, ma solo dell'ambito tecnico. Men che meno ora che è stato ceduto in prestito al Betis Siviglia Carles Alena, con la conseguente riduzione del ventaglio di scelte per il centrocampo.

Il veto e i dubbi del presidente - La ferma presa di posizione ha messo in crisi il presidente Bartomeu, che una volta ricevuta la notizia della denuncia al club da parte di Vidal, aveva dato in escandescenza e pareva essersi deciso a liberarsi una volta per tutte del giocatore. Le pressioni di Valverde e Abidal, però, ora spingono a nuovi ragionamenti. L’unica certezza presidenziale è che di sacrificare 2,4 milioni per tenere buono un tesserato non se ne parla proprio. La tentazione di venderlo rimane viva, ma non certo per i 12 milioni offerti dall’Inter e, probabilmente, non a gennaio, ma a inizio luglio, quando ci sarà più margine per trovare un degno ricambio e, tra le altre cose, dovrebbe realizzarsi anche un ribaltone sulla stessa panchina del Barça.