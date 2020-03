Van Basten: "Il calcio è sempre più business. Denaro e budget sono l'unica cosa che conta"

Marco Van Basten ha pesantemente criticato il calcio contemporaneo nel corso di una intervista rilasciata a 'Fanpage.it'. "Il calcio sta diventando sempre più un business, in cui il denaro e il budget sono l'unica cosa che conta, perché più entrate un club ha, migliori sono i giocatori che si può comprare - ha dichiarato il cigno di Utrecht -. Ci sono alcuni club che stanno diventando sempre più piccoli, e questo sinceramente mi dispiace. Credo che la UEFA dovrebbe cercare di fare in modo che i club si avvicinino gli uni agli altri, non che siano sempre più diversi come valore dei giocatori, come è avvenuto progressivamente negli ultimi venticinque anni. Le differenze stanno diventando troppo grandi, sarà sempre più difficile colmarle".

Sulla differenza tra il suo Milan e quello attuale, questo il pensiero di Van Basten: "Non seguo molto il calcio italiano, ma posso dire che il Milan dei miei tempi ha dominato il mondo del calcio, mentre quello di oggi sta lottando per sopravvivere al campionato. Mi sembra una differenza non da poco".