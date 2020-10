Van de Beek risponde a Pellegrini: 1-1 al 45' fra Italia e Olanda

vedi letture

Pareggio per 1-1 fra Italia e Olanda al quarantacinquesimo, con i gol di Pellegrini per gli azzurri e la risposta di Van de Beek. Partita frizzante (come il clima) con due squadre equlibrate e divertenti. Qualche occaione in più per gli azzurri, ma per ora risultato corretto.

Dopo una prima fase di studio, con l'Italia che qualche volta trova il corridoio giusto ma senza la dovuta spinta, una giocata sulla destra del fronte d'attacco fra Chiesa e Barella dà all'interista il tempo per una palla filtrante perfetta per Pellegrini. Il trequartista della Roma, davanti a Cillessen, è freddo per siglare l'1-0 che porta avanti gli azzurri. La retroguardia Oranje soffre molto le accelerazioni di Immobile, incontrastato in campo aperto. Così in un paio di situazioni il centravanti della Lazio avrebbe modo di concludere in porta, ma è troppo altruista e l'azione sfuma. Dall'altra parte gli olandesi si divertono con il palleggio, ma senza creare palle gol sostanziali.

Così è ancora Verratti a inventare il buco per Immobile, con un assist sontuoso, ma la conclusione è disinnescata dal tuffo di Cillessen. Il centrocampista del PSG giganteggia in mezzo al campo, trovando geometrie perfette per gli attaccanti, spesso in uno contro uno. Nel momento migliore degli azzurri arriva il pari: Blind sfonda sulla sinistra, centrando per Depay. La concluione non è pericolosa ma finisce per essere un assist per Van de Beek che, da pochi passi, insacca con prepotenza, sotto l'incrocio, per l'1-1. C'è tempo per legittimare il pareggio, visto che De Jong ha sulla testa la palla per il vantaggio, ma il suo tentativo è pigro. Poco dopo è D'Ambrosio a impegnare Cillessen alla parata con un destro da fuori, mentre Bonucci non inquadra la porta su cross di Chiesa.