Vardy, Schmeichel e quel che resta del Leicester di Ranieri. Tra Chelsea, City e svincolati

vedi letture

Il Leicester City, protagonista della più grande impresa del calcio moderno con la vittoria della Premier League 2015/2016, è oggi diverso. Ha vaghe reminescenze nonostante i forti capisaldi d'allora ancora di blu vestiti. In porta, Kasper Schmeichel. Davanti, Jamie Vardy. Però tante stelle se ne sono andate, soprattutto N'Golo Kanté al Chelsea e Riyad Mahrez al Manchester City. Il capitano d'allora. Wes Morgan, resiste ma è diventato un panchinaro di lusso, al fianco di Brendan Rodgers che è stato croce per il Liverpool e ora è delizia per le Foxes. I cui tifosi, che intanto piangono i due anni dalla scomparsa del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha scomparso in un incidente in elicottero proprio dopo una sfida degli inglesi, sanno bene che giorni così non torneranno più. Però c'è sempre spazio per i sogni e per la rincorsa della gloria. Magari in Europa League, anche oggi, contro l'AEK Atene.

Portieri

Kasper Schmeichel - Leicester City

Mark Schwarzer - Ritirato

Ben Hamer - Huddersfield Town

Difensori

Wes Morgan - Leicester City

Robert Huth - Ritirato

Danny Simpson - Senza squadra

Marcin Wasilewski - Wisla Cracovia

Christian Fuchs - Leicester City

Yohan Benalouane - Aris Salonicco

Ben Chilwell - Chelsea

Centrocampisti

Danny Drinkwater - Chelsea

Matty James - Barnsley

Andy King - Senza squadra

Marc Albrighton - Leicester City

N'Golo Kanté - Chelsea

Jeff Schlupp- Crystal Palace

Nathan Dyer - Swansea City

Demarai Gray - Leicester City

Riyad Mahrez - Manchester City

Gokhan Inler - Demirspor

Attaccanti

Jamie Vardy - Leicester City

Andrej Kramaric - Hoffenheim

Shinji Okazaki - Huesca

Leonardo Ulloa - Rayo Vallecano

Allenatore

Claudio Ranieri - Sampdoria