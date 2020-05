Vazquez: "Lazio, non c'è nulla: siamo al "si vedrà". Da bambino sognavo di giocare nel Milan"

Franco Vazquez, fantasista del Siviglia, ex Palermo che vanta oggi numerosi estimatori in Italia, ha parlato anche del suo futuro nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Mitre Cordoba: "Mi è piaciuto molto giocare in Italia, ora però ho ben chiaro cosa voglio fare, ed è continuare a giocare a livelli top in Europa. Con la Lazio non c'è nulla, la pandemia ha fermato tutto, mercato compreso. Tutto è rimasto al "si vedrà"...".

Quali squadre l'hanno più impressionata e dove vorrebbe giocare?

"Alla prima dico Barcellona, perché ha Messi. Una squadra che mi ha sempre interessato è il Milan, da bambino sognavo di giocarci perché li vedevo alla tv: era una delle squadre più forti del campionato, e quando ero piccolo era il club che preferivo in Europa. Mi piaceva tanto Kakà, era tra i più forti nel suo ruolo".