Vecino: "Prima la Champions con l'Inter, poi l'obiettivo Copa America"

Intervistato da Sky Sport in vista della gara contro la Juventus, il centrocampista dell'Inter Matias Vecino ha avuto modo di tracciare anche un bilancio personale della stagione fin qui disputata: "Parlando di numeri, questa è la stagione in cui ho segnato di più e non è finita, quindi voglio fare ancora meglio. Dal punto di vista fisico ora sto arrivando ai miei anni migliori, ho cominciato a curare ogni dettaglio: ho ancora qualche anno da fare ad alto livello. Obiettivi? Ho tante cose che voglio realizzare, ma non guardo troppo lontano, nel calcio bisogna pensare sempre alla prossima partita: prima voglio chiudere il discorso Champions con l'Inter, che è l'obiettivo principale che abbiamo, e poi ho ancora la Copa America da giocare con l'Uruguay e che sarebbe importantissimo riuscire a vincere. Speriamo di chiudere questi due obiettivi. Non guardo troppo in avanti, nel calcio conta solo il domani".