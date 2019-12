Venezia, sirene dalla A per Aramu: ci pensa la SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Corriere Veneto il futuro del trequartista Mattia Aramu, classe ‘95, potrebbe essere in Serie A. Sul calciatore del Venezia, che ben sta figurando in Serie B, infatti si è mossa nelle ultime ore la SPAL anche se ancora non è stata recapitata alcuna offerta sul tavolo dei lagunari. Il Venezia ascolterà le proposte per il fantasista, ma lo cederà solo per un’offerta irrinunciabile.