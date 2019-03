© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tomas Rincon si scaglia contro Givova. Il centrocampista del Torino, capitano del Venezuela, si è fatto portavoce del malconento all'interno dello spogliatoio della Vinotinto, che si è lamentato nei confronti del marchio d'abbigliamento sportivo italiano per il kit da allenamento e da gara fornito per la sfida disputata contro la selezione della Catalogna. In un post su Instagram, Rincon scrive: "Rendo pubblico il nostro disappunto nei vostri confronti dopo la partita appena terminata. Per prima cosa ci avete fornito una maglietta e un pantaloncino per l'allenamento e le temperature erano fredde. Poi, non c'erano maglie per giocare oggi? Pensate che comprarne altre e stampare risolva tutto? Esigiamo massimo rispetto per la nostra Nazionale e per ogni membro della squadra. È vergognoso". Il Venezuela ha indossato delle divise di fortuna, con loghi e scritte dei nomi e numeri stampati all'ultimo momento, ben diverse da quelle ufficiali rilasciate qualche settimana fa.