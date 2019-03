Vento e portieri protagonisti: Cagliari-Fiorentina 0-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche emozioni alla Sardegna Arena, in un primo tempo condizionato dal forte vento. Meglio la squadra di casa, pericolosa in un paio di circostanze, mentre la Fiorentina è riuscita a farsi vedere dalle parti di Cragno solo nei minuti finali.

REGOLAMENTO - Il match comincia con un episodio controverso: Ceccherini riceve da Terracciano e restituisce al portiere, che però si fa sorprendere dal retropassaggio e combina una clamorosa frittata: Joao Pedro ringrazia e deposita nella porta sguarnita, ma Pavoletti aveva calpestato la linea al momento del rinvio dal fondo. Doveri fa rispettare il regolamento e annulla la rete; ai viola era già successo contro il Chievo, quando fu annullato un gol di Giaccherini per una situazione simile.

MEZZORA SOPORIFERA, POI SI SVEGLIA IL CAGLIARI - Nella prima mezzora non succede praticamente nulla. La formazione di Maran è più intraprendente e si fa vedere in due occasioni: prima Cacciatore dal limite chiama Terracciano alla parata in corner, poi Pavoletti ci prova con un colpo nuovo (per lui), il tiro da fuori, ma sfiora solo il palo destro.

CRAGNO SALVA SU MIRALLAS - La Fiorentina sembra priva di idee e assolutamente innocua. Nel finale di frazione, però, gli ospiti vanno vicini allo 0-1: Biraghi crossa dalla sinistra, Mirallas anticipa i centrali rossoblù in spaccata ma trova lo straordinario riflesso di Cragno a negargli la gioia personale. Zero a zero al 45', quasi inevitabile.